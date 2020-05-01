عناوين أبرز الصحف ليوم الجمعة 1 أيّار 2020

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الأخبار

1 أيار: سلاماً وأنتم تكنسون قلق البلاد

الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!

الحريري يجمع رؤساء الحكومات: دياب غريمنا

‫ساحل العاج: عدد اللبنانيين المصابين بكورونا تجاوز الـ 500؟

البناء

وزير الداخليّة الألمانيّ يقدّم أوراق اعتماد للأميركيّين لدعم ترشيحه الرئاسيّ بحظر حزب الله

عون دعا للقاء رؤساء الكتل الأربعاء.. ودياب أطلق الخطة نحو الصندوق.. بشروط

الحريريّ عاتب دياب وحزب الله.. باستعلاء.. وهاجم باسيل.. وأبلغ الرؤساء لقاءَه الخليل

اللواء

إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!

رؤساء الحكومات يحذرون من الإنقلاب على النظام.. وكوبيتش يرغب برأي الحراك قبل صندوق النقد

الجمهورية

الخطة تفتح التفاوض مع الصندوق

ترقب للنتائج

الحكومة أقرت خطتها الإنقاذية وتبدأ ورشة تحصــينها..والمعارضة تدرسها