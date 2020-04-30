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رئيس بلدية برج حمود: اقفال مداخل مطمر برج حمود الجديدة أمام شاحنات النفايات اعتبارا من منتصف الليل

30
APRIL
2020
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اعلن رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان في بيان ان "البلدية ستقفل عند تمام الثانية عشرة من هذه الليلة كافة مداخل مطمر برج حمود-الجديدة أمام شاحنات النفايات، بما ان مهلة استقبال المطمر للنفايات تنتهي اليوم، ويحصر الدخول إلى المطمر بأعمال الهندسة المدنية من تزفيت طرقات، وإنارة، وإنشاء أرصفة، ومثيله،. وتستمر البلدية بأعمال تشجير وتزيين المساحة العائدة لها من المطمر المذكور".

واشار الى ان "اليوم بلغ مطمر برج حمود - الجديدة قدرته الاستيعابية القصوى، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإنشائه، والعقد الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار ممثلا الحكومة اللبنانية، وشركة خوري للمقاولات التي رست عليها مناقصة تنفيذ المشروع"،لافتا الى ان "الجزء من المطمر الواقع ضمن نطاق بلدية برج حمود والمحددة مساحته بالقرار والعقد المذكورين كان قد بلغ قدرته الاستيعابية القصوى وتوقف عن استقبال نفايات جديدة في شباط 2018".

وشكر بوغوصيان" أهالي وسكان المنطقة الذين تحملوا ما تحملوه خلال السنوات الماضية، مساهمة منهم في حل الأزمة التي عانت منها البلاد".

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