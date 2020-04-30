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وداعاً للكولا في لبنان؟ شركة المرطبّات الوطنية ستقفل أبوابها..

30
APRIL
2020
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أعلنت شركة المرطبّات الوطنية (ش.م.ل) أنها ستقفل أبوابها نهائياً في تاريخ 31/5/2020، وذلك بسبب الضائقة الإقتصادية والمالية والظروف الصعبة التي تمرّ بها.

وأشار كتاب صادر عن المدير العام للشركة إلى أنها "تواجه منذ فترة صعوبات وتحديات كبيرة، واستطاعت في فترة معينة أن تتغلب على بعض منها، بالرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في مواجهة البعض الآخر، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتردي الحاضر الذي يشوب البلاد، والأزمة المالية التي شلت الحركة التجارية لا سيما عملية استيراد المواد الاولية للتصنيع، وإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج

وأوضح الكتاب أنه "لا يمكن رؤية نهاية للأزمة في المدى القريب أو حتى البعيد، والتي أدت بدورها إلى زيادة خسائر الشركة المادية المتراكمة بشكل لم تعد قادرة على التغلب عليها بتاتاً كما السابق".

وتابع: "اتخذنا مرغمين بتسريح جميع الأجراء والعمال ليصار الى اقفال الشركة بشكل نهائي بتاريخ 31-5-2020، تمهيداً لاتخاذ القرار بالحل والتصفية ونرجو منكم تقبل القرار بصدر رحب، ونتمنى لكم التوفيق في المستقبل"، موضحاً ان "الشركة أبلغت وزارة العمل بتاريخ 30/4/2020 بقرارها هذا، حفاظاً على حقوقها وحقوق الأجراء لديها، علماً أن مكاتب الشركة والمصنع ستكون مغلقة من تاريخ 1/5/2020".

 

إشارة إلى أن شركة المرطبّات الوطنية تقوم بتوزيع مشروب الكوكاكولا ومشتقاته كالسبرايت والفانتا...

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