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الحريري يشن هجوماً عنيفاً على النائب باسيل !

30
APRIL
2020
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اكّد رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري انّ "البلد إلى تدهور ويجب التحرك وصندوق النقد الدولي هو الطريق الوحيد للمساعدة ولبنان بحاجة لضخ أموال وليس المس بمدخرات الناس"، مشدّدا في دردشة مع الصحافيين على انّ "من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق الحريري وجمهورنا يبني ولا يدمّر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد".

وقال: مستمرون بالمعارضة ونُنسّق مع جنبلاط ونحن مع بري في مواقفه لأنه يعرف كيف يتصرف وكيف يحاور وكيف يعالج الأمور، "إذا فاتحين عصفورية وكل شوي تهديد" فهذا الأمر مرفوض. ..اذا طالعين الاحكام ومننزل عالضريح ومنسلم جبران باسيل فشر على رقبته يحبس العالم.  المشكلة أنه لا يوجد تغيير حتى الآن والاستهداف في السياسة مستمر و حزب الله غير موافق على أعمال جبران باسيل لكن المشكلة في النهاية أنه يتحمل مسؤولية حمايته. "

وتابع: " هناك ملفات تعمل عليها الحكومة ولكن دياب "حاطط حطاطو تحميلنا مسؤولية ٣٠ سنة" ولماذا استخدام خطاب جبران باسيل؟ عندما جاء الى بيت الوسط ليعرض نفسه وزيراً لم يكن هذا رأيه بل كانت إشادة بتاريخ الشهيد رفيق الحريري".

وقال الحريري عن انتهاك صلاحيات رئاسة الحكومة: "وين في صلاحيات بعد؟"

واضاف: "سنقرأ الخطة الإصلاحية وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاً مع إسقاطها بشكل شنيع".

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