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نتيجة جهد مشترك بين السفارة وغرفة التجارة اللبنانية الفرنسية وجمعيات طالبية.





أعلنت سفارة لبنان في فرنسا في بيان لها خلاصة المرحلة الأولى من المساعدات المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين المحتاجين، وأصدرت البيان التالي:

أرقام حول آلية المساعدة المالية للطلاب اللبنانيين في فرنسا التي انطلقت بمبادرة من سفارة لبنان لدى فرنسا بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية CCFL:

• 140000 يورو من التبرعات التي تم جمعها خلال 3 أسابيع

• 45 جهة مانحة خاصة أو مؤسساتية

• 300 طلب لغاية 17 نيسان 2020

• 235 طالباً مستفيدون حتى تاريخه

• 125 طالباً يواجهون صعوبات كبيرة سيتلقون المساعدة لشهر ثانٍ

• 10 أعضاء متطوعين في لجنة الإدارة

• 4 جمعيات شريكة

• هدف واحد مشترك: دعم الطلاب اللبنانيين الذين هم لبنان الغد وصانعوه.

نظرًا لكثرة الطلبات التي تلقيناها بعد تاريخ 17 نيسان 2020، قررنا بالاتفاق مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وجميع الشركاء والمتطوعين، مواصلة استقبال الطلبات الجديدة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة الواقع فيه 1 أيار 2020 ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 8 أيار 2020.

يرجى من جميع الذين تقدموا بطلباتهم بعد تاريخ 17 نيسان 2020 إعادة إرسالها مجدداً.

وتوجهّت السفارة اللبنانية في فرنسا بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه المبادرة التضامنية.