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هل سجلت حارة حريك والضاحية الجنوبية أي إصابة بكورونا؟

30
APRIL
2020
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كشفت الفحوصات التي اجرتها فرق وزارة الصحة العامة في بلدة حارة حريك والضاحية الجنوبية في اطار العمل على احتواء فيروس "كورونا" في حارة حريك، عدم وجود اي اصابة ضمن الفحوصات ال PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، كما اتت الفحوصات التي اجريت في الضاحية جميعها سلبية.

وكانت العينات في حارة حريك قد اخذت من القصر البلدي حيث اجرت 347 فحصا لموظفي البلدية وعدد من المواطنين قبل ان تنتقل لاجراء 1318 فحصا عشوائيا للمواطنين في ثلاث نقاط هي ميدان شهداء المقاومة الاسلامية، موقف التعاونية الوطنية وموقف سوبر ماركت رمال، حيث خضع المواطنون للفحص بعد ان كانوا قد قاموا باعطاء بعض المعلومات.

هذه النتائج الايجابية هي نتيجة التزام المواطنين والاجراءات التي اتخذتها بلدية حارة حريك في كل اقسامها: الشرطة، المفرزة الصحية، الاشغال ومركز الرعاية الصحية الاولية، الى جانب الخطوات التي اتخذتها الجهات الرسمية.

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