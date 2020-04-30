في غضون 24 ساعة.. أكثر من 12 طائرة خاصة أقلعت من مطار بيروت!؟

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ذكر موقع Flightrader24 أنه بين 27 و28 نيسان أي في غضون 24 ساعة أقلعت أكثر من 12 طائرة خاصة من مطار بيروت، 16 راكبًا Bombardiers و12 راكبًا Embraer Legacys، وغادرت إلى الرياض وأثينا ووجهات إقليمية أخرى.



مع حجوزات الطائرات الخاصة بمتوسط 100،000 دولار لبيروت إلى باريس ، تصبح طائرة خاصة مستأجرة تقل عشرة ركاب مساوية للطيران من الدرجة الأولى في موسم الذروة بحسب الموقع.

وذكر الموقع أن مطار بيروت مغلق للسفر التجاري بسبب Covid-19، ولكن الرحلات الخاصة تخضع تحت مجموعة مختلفة من القوانين.

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