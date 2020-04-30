هيئة قضاء كسروان الفتوح - توزيع حصص غذائية‎

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بمبادرةٍ من هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحرّ وبالتعاون مع النائب روجيه عازار وانطلاقاً من الحسّ الانسانيّ أوّلاً وأخيراً في ظلّ التداعيات الاقتصادية المُتَردية والظروف المعيشيّة الصعبة، تمّ توزيع أكثر من ألف حصّة غذائيّة إيماناً منّا بضرورة التكاتف والتكافل آملين الفرج القريب لكلّ اللّبنانيّين عموماً ولأبناء كسروان الفتوح خصوصاً.



من هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار شكراً للنائب روجيه عازار على تعاونه الدائم بالإضافة الى كلّ من ساهم بالتمويل أوالعمل والمتابعة خاصّةً من اللجان المنبثقة من هيئة القضاء.