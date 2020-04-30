بالصورة - محلل اسرائيلي عن جنبلاط: "هذا الشخص كان اكبر عميل للمخابرات الاسرايلية"

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ردّ المحلل السياسي الإسرائيلي ايدي كوهين على تغريدة لوليد جنبلاط وقال:

"هذا الشخص وليد جنبلاط كان اكبر عميل المخابرات الاسرايلية واليوم يحذر من المخابرات. هو الذي اعطانا احداثيات الجيش السوري والفصايل الفلسطينية في لبنان واليوم ينتقد العمالة. وليد هو العميل رقم واحد بدون شك خلال الاجتياح ١٩٨٢."

وكان وليد جنبلاط قد غرد قائلاً:

"الى الأهل في جبل العرب اناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك وعملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية .لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران ايا كانت التضحيات .مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء"