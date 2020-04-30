الرئيس عون: اليوم هو يوم تاريخي للبنان

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هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، "العمال بعيدهم المصادف غداً، ولفت الى "الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية".



هذا واعتبر الرئيس عون، أنّ "اليوم هو يوم تاريخي للبنان، لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب".



والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.



وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثا في المستجدات والاوضاع العامة.