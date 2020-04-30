وزارة الصحة أعلنت نتائج رحلات الثلثاء: 3 إصابات مؤكدة

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، نتائج فحوص رحلات الثلثاء (المرحلة الثانية من إعادة المغتربين)، فأشارت إلى أنه تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي وصلت أول من أمس من الكونغو في إطار المرحلة الثانية من إعادة المغتربين.

كما تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 كان على متن رحلة وصلت من باريس، وستتم إعادة الفحص لراكبين آخرين كانا على متن رحلة باريس للتأكد من إصابتهما أو عدم ذلك.

وسجلت إصابة على متن رحلة خاصة كانت قادمة من ليبيريا.

وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

أما الرحلات التي وصلت من لارنكا والدمام ولاغوس، فلم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية.