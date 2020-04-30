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الان عون: ما ينتظره اللبنانيون من الحكومة والحاكم والمصارف هو الخطة المالية الإنقاذية التي تطمئنهم

30
APRIL
2020
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عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون قال ل"نداء الوطن": "كان من الطبيعي أن يخرج الحاكم عن صمته ليس من باب المساجلة القائمة بين السياسيين والمصرفيين حول مسؤولية الإنهيار، بل بقدر حاجة الناس لتلك المصارحة لمعرفة الحقائق والوقائع. ولكن إذا كانت مسؤولية الدولة من خلال إنفاقها المفرط في الوصول الى الإنهيار الحالي، ومجازفة المصارف في تمويل هذا الإنفاق رغم علمها بالمخاطر المترتّبة جرّاء ذلك، صارت أمور معروفة لدى الرأي العام، الا أن ما ينتظره اللبنانيون من الحكومة والحاكم والمصارف هو الخطة المالية الإنقاذية التي تطمئنهم الى مصير جنى عمرهم وقدرتهم الشرائية، وهم لم يحصلوا بعد على الجواب الشافي والتطمينات لذلك.

 

فالكلّ معنيّون بالتكافل والتضامن بإخراج لبنان من المأزق والمطلوب التعاون الإيجابي وليس التراشق السلبي في ما بينهم والأولوية هي لإطفاء نار سعر الصرف الملتهبة. ويسجّل للحاكم الإجراء الذي أعلنه في كلمته لدعم بعض السلع الإضافية والذي من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعارها وتخفيضاً للطلب على الدولار عند الصرّافين، الا ان ذلك يبقى خطوة أولى ومحدودة تحتاج الى استكمال لمعالجة الأزمة النقدية المستفحلة".

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