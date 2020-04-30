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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 نيسان 2020

30
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 الأخبار: إرحلْ

خطّة الإصلاح: استعادة «المال المنهوب»... وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار

«أجنحة الحوت» تفرض أسماء ركاب طائرات العودة!

 

 


البناء: تواصل التصعيد في الشارع… وحرائق في المصارف… في طرابلس وصيدا والشويفات الحكومة: الخطة الاقتصاديّة اليوم… ونفي لما تسرّب منها… وتريّث بالتعليق على سلامة حاكم المصرف يعجز عن تحديد موعد وآلية لتكون الودائع متاحة… ولتثبيت سعر الصرف

 

 

 


الديار: سلامة يفنّد بالأرقام السياسة التي اتبعها وغالط دياب بأرقامه
الحاكم: مولّنا الدولة لكن الحكومات المتعاقبة لم تقم بالإصلاحات
طرابلس تشهد احتجاجات عنيفة... والقاء القبض على عشرات المشاغبين

 

 

 

نداء الوطن: تجديد ولاية شبيب... نماذج "بالأرقام والوقائع" لهدر المال العام
خطة الحكومة... "الثقب الأسود" من جيوب الناس!

 

 

 

اللواء: مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية
دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين

 

 

 


النهار: الحكومة تسلّم بصندوق النقد والحاكم يرد بأرقامه

 

 

 

الجمهورية: من يحاول إستهداف الجيش؟

سلامة يرد بالأرقام

 

 

 

the daily star: Small protests break out in fourth night of unrest

 

 

 

l'orient le jour: Salamé accable les pouvoirs publics, mais s’abstient de toute attaque ciblée

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