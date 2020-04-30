عناوين الصحف ليوم الخميس 30 نيسان 2020

الأخبار: إرحلْ
خطّة الإصلاح: استعادة «المال المنهوب»... وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار
«أجنحة الحوت» تفرض أسماء ركاب طائرات العودة!
البناء: تواصل التصعيد في الشارع… وحرائق في المصارف… في طرابلس وصيدا والشويفات الحكومة: الخطة الاقتصاديّة اليوم… ونفي لما تسرّب منها… وتريّث بالتعليق على سلامة حاكم المصرف يعجز عن تحديد موعد وآلية لتكون الودائع متاحة… ولتثبيت سعر الصرف
الديار: سلامة يفنّد بالأرقام السياسة التي اتبعها وغالط دياب بأرقامه
الحاكم: مولّنا الدولة لكن الحكومات المتعاقبة لم تقم بالإصلاحات
طرابلس تشهد احتجاجات عنيفة... والقاء القبض على عشرات المشاغبين
نداء الوطن: تجديد ولاية شبيب... نماذج "بالأرقام والوقائع" لهدر المال العام
خطة الحكومة... "الثقب الأسود" من جيوب الناس!
اللواء: مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية
دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين
النهار: الحكومة تسلّم بصندوق النقد والحاكم يرد بأرقامه
الجمهورية: من يحاول إستهداف الجيش؟
سلامة يرد بالأرقام
the daily star: Small protests break out in fourth night of unrest
l'orient le jour: Salamé accable les pouvoirs publics, mais s’abstient de toute attaque ciblée