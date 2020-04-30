أسرار الصحف ليوم الخميس 30 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر شمالية إن الجماعات التي تموّلها إحدى دول الخليج في طرابلس ويرعاها سفير خليجيّ ناشط لعبت دوراً كبيراً في أعمال الشغب التي استهدفت الجيش اللبناني وقوى الأمن، وقامت بإحراق الآليّات؛ بينما الجماعة التي ترعاها تركيا هي التي قامت بقيادة الغضب الشبابيّ نحو إحراق المصارف.



كواليس

تساءل دبلوماسي عربي مخضرم عما تريده الجامعة العربية من تحذير لبنان وحكومته وقيادة الجيش من أحداث طرابلس بعد الدور الكارثي لتدخلات الجامعة في ليبيا واليمن وسورية، متسائلاً عما إذا كانت الرسالة للقول إن الهوية المذهبية لطرابلس تهم الجامعة في رسالة غير مباشرة للأتراك ولمنح الطمأنينة للجماعات التي تشغلها أجهزة مخابرات عربية وقامت بعمليات التخريب.





اللواء: أسرار

همس

ضغطت سفيرة دولة كبرى على لجم الإنفجار في الشارع.. بعد سلسلة إجتماعات، رسمية وسياسية، وحراكية؟



غمز

فضحت مطالعة مسؤول نقدي كبير آلية المشاركة واتخاذ القرار ودور القوى السياسية، في ما آلت إليه الأوضاع المالية والمصرفية.



لغز

يراهن نائب بقاعي، على فرصة بدأت تنضج لصالحه، لإحداث تحوُّل في مسيرته، وفي المعادلة المحلية.

الجمهورية: أسرار

مهادنة الحكومة

أكدت شخصية سياسية أنها تهادن الحكومة من زاوية مراعاة حزب حليف لها فقط.

دهاليز سياسية

يشكو أحد الوزراء خلال القيام بخطة رؤيوية لوزارته من «الدهاليز السياسية» كما سمّاها ويقول إن التشعبات كثيرة والتدخلات لا تُعدّ ولا تحصى.

امتناع عن المشاركة في التحركات الإحتجاجية

يمتنع حزبان بارزان عن المشاركة في التحركات الإحتجاجية الأخيرة بانتظار معطيات جديدة غير متوافرة حالياً.

نداء الوطن: خفايا

فُهم أن تغيّب وزير حزبي عن جلسة الحكومة إنما جاء تلبيةً لطلب مرجع سياسي لتسجيل موقف من رئيس الحكومة.

رغم بلوغها السن القانونية وصدور قرار من الوزير المختص بتكليف موظف آخر ليشغل منصبها، ما زالت مديرة عامة تداوم في مكتبها في الوزارة وتتصرف بصفتها المدير العام الأصيل.

تردد أن الفريق الطبي في قسم "كورونا" في مستشفى نبيه بري الجامعي توقف عن العمل وحجر نفسه في أوتيل الريف بعد امتناع المستشفى عن دفع الرواتب، ما يطرح تساؤلات حول مصير القسم وفعاليته في حال سجلت أي حالة إصابة بالوباء.