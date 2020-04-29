مواجهات في طرابلس ومخابرات الجيش اوقفت متهما بأعمال شغب

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين في الميناء، ويتخلل ذلك رمي الحجارة واطلاق المفرقعات النارية على العناصر العسكرية، فيما يعمد هؤلاء الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في اعمال الشغب.

كما وأشعل بعض المحتجين في ساحة النور، الاطارات المطاطية وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش في شوارع المدينة كافة.

وقد أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني "ر.ج." المتهم في قيامه باعمال شغب في طرابلس، وتم تحويله الى الاجهزة المختصة للتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.