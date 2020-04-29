أول اصابة بفيروس كورونا في عينطورة - كسروان!

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تعلن بلدية عينطوره كسروان عن أول إصابة بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدة، وتطلب من جميع السكان اخذ اقصى درجات الوقاية ومتابعة التقيّد بإرشادات التعبئة العامة دون استلشاء.

كما تعلمكم بأنها قامت بتعقيم منزل الحالة ومحيطه.

وعلى اثر ذلك، اجرت بلدية عينطوره، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ، فحوصات PCR لكل من كان على تواصل مع الحالة، بالإضافة الى كل من هم على صلة مباشرة مع المواطنين كأصحاب محال البقالة، والمهتمين بالشأن العام ...