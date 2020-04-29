النمور: نحذر بشدة التعرض للجيش وهو الحاضن للجميع على مختلف انتماءاتهم

A + A -

صدر عن النمور - رفاق داني شمعون البيان التالي :

مرارا وتكرارا، يتعرض الجيش الى حملة منظمة ومشبوهة،مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي وهي محاولة آثمة لتقويض الجيش ومنعه من اداء دوره في ضبط الامن بحجة "حرية التعبير" وهي حجة واهية وان مطلقيها معروفو الخلفيات والغايات الجرمية.



من الواضح ان الجيش لم يتعرض لاي معتصم مسالم وصاحب رأي، إنما دوره يتمحور حول ضبط الامن ومنع التعرض للناس ومنع قطع الطرقات وحماية المسالمين اللبنانيبن الساعين وراء لقمة عيشهم. كما وان الجيش دعا اكثر من مرة الى عدم قطع الطرقات لانه فعل ميداني خطير يجر الى ردة فعل مما يربك الوضع ويخلق فوضى ممكن ان تصل الى حد الصدام بين فئات المجتمع.



مجددا اننا نحذر بشدة التعرض للجيش وهو الحاضن للجميع على مختلف انتماءاتهم.



نؤكد ان الجيش درع الوطن وحصنه المنيع وان التعرض له هو التعرض للبنان ووجوده ووحدة الدولة. يجب على الجميع التكاتف مع الجيش ومع لبنان وعدم الانجرار الى هذا المشروع المشبوه،الذي سيدفع لبنان واللبنانيين ثمنه.



واذ اننا نضع انفسنا الى جانب الجيش اللبناني خدمة للبنان وللقضية التي تعلمناها في مدرسة الرئيس كميل شمعون والشهيد داني شمعون

حمى الله لبنان واللبنانيين.