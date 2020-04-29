الاتحاد المسيحي: سبب الأزمة الحالية هو رفض رياض سلامة تسليم لائحة التحويلات المالية الى الخارج

A + A -

أعلن حاكم مصرف لبنان ان مصرف لبنان سيبقى متعاوناً مع الحكومة تحت سقف القانون ...



وبناءاً عليه نذّكره بأن سبب الأزمة الحالية هو رفضه تسليم لائحة التحويلات المالية الى الخارج، التي طلبها منه القضاء بواسطة مدعي عام التمييز الرئيس عويدات، وعدد من النواب ومن بينهم أكبر كتلة نيابية تكتل لبنان القوي بشخص رئيسها جبران باسيل، والحكومة اللبنانية بشخص رئيسها دولة الرئيس حسّان دياب، ونطالبه مجدداً بتسليم هذه اللوائح فوراً الى المراجع المختصّة ترجمة لتعاونه المزعوم ولعدم مساهمته في المشاريع المشبوهة.

المماطلة واللوطعة والتصاريح "التقنية" لن تفيد بعد اليوم، فدولة الرئيس حسّان دياب ومن ورائه الشعب اللبناني بالمرصاد.



امين عام الاتحاد المسيحي

م. فرنسوا العلم