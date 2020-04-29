أمرٌ إيجابي خلال التعبئة العامّة

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أعلنت المديرية العامـة لقـوى الامن الداخلي أنه خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة، برز أمرٌ إيجابي ألا وهو تراجع ملحوظ في عدد الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وأشارت المديرية الى انه بالرغم من انخفاض اعداد قتلى حوادث السير، لكن كان من المفترض ان تكون هذه الاعداد اقل مما هو عليه، الا ان بعض السائقين يستغلون خلو الطرقات خلال هذه الفترة فيقودون بسرعة جنونية ومتهورة، ما يؤدي الى حوادث مميتة. وفي هذا الإطار، تستمر مفارز السير في العمل على مراقبة السرعة الزائدة، ليلاً ونهاراً، من خلال الرادارات المنتشرة على مختلف الطرقات اللبنانية.

وأكدت هذه المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان والعالم على السواء، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم، ودعت المواطنين التحلي بالمسؤولية والتعاون معها لجهة الحرص على تطبيق القوانين واحترامها والتقيّد بها، وتذكّر بأن التقيّد بقانون السير يُنقذ الأرواح على الطرقات.