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هبة سخية من انطون نبيل صحناوي الى الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)

29
APRIL
2020
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أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عن تلقيها هبة سخية من الاستاذ انطون نبيل صحناوي رئيس مجلس ادارة "بنك سوسيته جنرال" (SGBL) ستخصص لدعم أنشطة المركز الطبي للجامعة - مستشفى رزق ومساعدته في مواجهة جائحة كورونا التي أصابت لبنان ونشرت الذعر والفوضى في العالم بأسره.


واعتبر صحناوي ان ما تقوم به الجامعة جدير بالاحترام، وان مبادراتها الاخيرة، ومنذ انفجار ازمة كورونا، دليل على عمق التزامها قضايا المجتمع في موازاة الجهد الاكاديمي الكبير الذي تقوم به على مستوى التعليم الجامعي النوعي في لبنان والشرق الاوسط. وشدد صحناوي على ان LAU تستحق كل الدعم على ما تبذله من جهود وهذا ما يشكل حافزاً له لمزيد من العطاء والدعم.


وأعرب رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) الدكتور جوزف جبرا عن تقديره لهذه المبادرة الانسانية، التي قال "أنها تعبر عن إحساس عميق وشعور مرهف لدى صحناوي الذي تأثر بالأخبار التي وصلته عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الطبي – مستشفى رزق وجهوزيته السريعة للقيام بفحوصات كورونا في غرف مخصصة في المستشفى، لاستقبال مصابي الوباء في طابقين جديدين صُمِّما خصيصًا لهذا الغرض فضلا عن تقديم العناية الفائقة اللازمة لكلّ من هو بحاجة اليها. كما وتأثر صحناوي بالجهود الآيلة لتعزيز الحملة الوطنية لزيادة عدد الفحوص اليومية وخصوصًا في المناطق النائية، من خلال تشكيل عيادة متحركة كاملة التجهيز لزيارة المناطق اللبنانية كافة".


وأوضح جبرا ان الجامعة ستستخدم الاموال التي تبرع بها صحناوي لشراء فحوصات PCR وتجهيزات الحماية الشخصية PPE وغيرها من المعدات واللوازم الضرورية للمستشفى والعيادة المتنقلة.


إشارة الى أنّ صحناوي المعجب بما تقوم به الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) ورسالتها الاكاديمية في تعليم الجيل الجديد وشغفها في خدمة لبنان واللبنانيين ولا سيما الشباب، تبرع مؤخراً بكلفة بناء مجمع أنطون نبيل صحناوي – SGBL الرياضي في حرم بيبلوس ليتيح للطلاب ممارسة الرياضة تأكيدًا للقول اللاتيني "العقل السليم في الجسم السليم". وخلص الرئيس جبرا الى التعبير عن عميق شكر الجامعة الى حضرة الرئيس صحناوي على كرمه الكبير، وأثنى على شغفه الدائم واستعداده الملهم للقيام بما في وسعه لخير اللبنانيين ورفاههم.

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