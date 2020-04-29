فحوصات الـPCR في قضاء زغرتا أظهرت حالات إيجابية

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانّ النتائج الاولية للعينات العشوائية من فحوصات الكورونا، التي أجريت في قرى قضاء زغرتا وبلداته، اظهرت حالات إيجابية جديدة عدة وأخرى بحاجة لإعادة إجراء فحص pcr من جديد، كون النتائج جاءت رمادية.



ونتيجة ذلك، تجددت الدعوات إلى عدم التراخي في تدابير الوقاية، وطالبت اللجنة الصحية في البلدية، في بيان، "أهالي القضاء بالتزام التباعد الاجتماعي مع وضع الكمامات وتعقيم اليدين عند الخروج من المنزل، وذلك بعدما تبين أن عددا من الفحوص التي أجريت بشكل عشوائي أتت إيجابية"، داعية من احتك بشخص أتت نتيجته إيجابية أو رمادية "الى التواصل معنا على الخط الساخن 76778555 أو التوجه إلى أي مختبر معتمد والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما".