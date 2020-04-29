صحناوي: للإسراع في إنجاز المناقصات الدولية من أجل تلزيم إدارة الخلوي إلى القطاع الخاص

A + A -

غرد النائب نقولا صحناوي عبر تويتر :



" أما وقد انتقلت إدارة شبكتي الخليوي إلى الدولة، فإنّي أحذر من عدم ملاءمة قواعد الادارة العامة والبيروقراطية الجامدة لإدارة قطاع يتميّز في سرعة تطوره، وفي الضرورة المستمرة للاستثمار فيه لمواكبة الحاجات المتزايدة للمستهلكين، والضغط الكبير على الشبكات

مع التذكير بأن قطاع الاتصالات هو قطاع محفز لكافة الأنشطة الاقتصادية، وقد عبّر تقرير ماكنزي عن أهمية الاستمرار في تطويره لما له دور في النهوض بالاقتصاد الوطني.



لذلك، فإنّي أدعو وزير الاتصالات والحكومة اللبنانية إلى الإسراع في إنجاز المناقصات الدولية من أجل تلزيم إدارة الشبكتين إلى القطاع الخاص تفاديا لتراجع مستوى الخدمة، مع التذكير بأنّ الشبكتين تمكنتا من استيعاب الضغط المتزايد عليهما منذ ١٧ تشرين، ومن ثم خلال أزمة الكورونا

وذلك بفضل كل ما شهدته شبكتا الاتصالات الخليوية من تطوير منذ عام ٢٠٠٨ لغاية اليوم. "