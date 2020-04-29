كلام هامّ لوزير الصحة

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أعلن وزير الصحة حمد حسن، خلال لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أننا “لدينا تخوف من الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي لا تظهر عليها عوارض”، مؤكدا ان “85 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا اصيبوا به من دون ظهور اية عوارض عليهم”.



وكشف حسن أنه “اجرينا عدد من الفحوصات بشكل عشوائي في معظم المناطق اللبنانية”، مؤكدا ان “النجاح في تطويق تفشي فيروس كورونا في لبنان يعود الى تكاتف كل الوزارات في الحكومة، وقد تعاطينا مع الفيروس بواقعية تتناسب مع امكانياتنا”، قائلا: في خضم المعركة مع كورونا نحن نلتزم الشفافية المطلقة في موضوع شراء المعدات.