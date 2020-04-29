دياب لوفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير: الخطة الإقتصادية والمالية ستدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السراي الحكومي وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وعضوية نديم القصار، أنطوان حبيب وروجيه داغر، بحضور مدير عام وزارة المالية الان بيفاني ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب.

وتمّ التداول بالأوضاع المالية والنقدية العامة وأوضاع القطاع المصرفي.

وأعلم الرئيس دياب وفد الجمعية أن الخطة الإقتصادية والمالية للحكومة سوف تدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، وسيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها.

هذا وأبلغ وفد الجمعية دولة الرئيس أن الجمعية سوف تقدم للحكومة خطتها للحلول الإقتصادية والمالية خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخه.

وقد أعربت الجمعية عن شجبها الشديد للتعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لاسيما مقرات وفروع المصارف، لافتة الى انها تصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس، متمنية من الرئيس دياب العمل على وقفها بأسرع وقت ممكن.