اللجنة الدولية لحقوق الانسان دانت الإعتداء على الممتلكات في طرابلس وصيدا

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أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بياناً اعتبرت من خلاله أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس وصيدا في لبنان وما رافقها من أعمال تخريب وحرق لمؤسسات عامة وخاصة، لا يندرج ضمن الحقوق الشرعية التي طرحتها الشرعة الدولية"، معتبرة أن "المطالب المعيشية المحقة لا تجيز القيام بأعمال تخريب واعتداء على الأجهزة الأمنية والجيش".

وأكدت اللجنة "ضرورة تنظيم إطار التعبير عن الرأي بما يحفظ كرامة كل اللبنانيين بمن فيهم الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة".

ودعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان "الحكومة إلى الإسراع بالإصلاحات وعدم التأخير بالمقررات ووتطبيق البنود المطلبية التي باتت معروفة"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطروحات لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية الملحة".