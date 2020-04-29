living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامات انصار المستقبل لحرس مكتب فيصل كرامي بإطلاق النار.. إليكم الحقيقة!

29
APRIL
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عجت في الساعات القليلة الفائتة، صفحات التواصل الاجتماعي لأنصار تيار "المستقبل" ومن يدور في فلكه، بالإتهامات الموجهه الى حرس مكتب النائب النائب فيصل كرامي في منطقة "كرم القلة"، بإطلاق النار على المحتجين في طربلس أمس، ناهيك بالتهديد والوعيد لكرامي وأنصاره.

 

ولكن الحقائق والوقائع تؤكد أكثر فأكثر أن الحملة الحريرية على كرامي، كيدية وإنتقامية، رداً على إسهامه في إستعادة قطاع الخلوي الى الدولة اللبنانية، أثر ذلك إنطلقت تظاهرات مشبوهه تحت منزله في عاصمة الشمال، كذلك تمت دعوة المواطنين عبر "وسائل التواصل"، والرسائل النصية الى التظاهر أيضاً تحت منزل وزير الاتصالات طلال حواط في مدينة الميناء، بذريعة واهية، كونه وزير في الحكومة الراهنة، وهي من تتحمل المسؤولية بتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب الدعوة.  أما "العذر أقبح من الذنب"، الذي جاء في الدعوة المذكورة، أن كرامي هر رجل سياسي ونائب، ويتشارك أيضاً مع الحكومة تحمل مسؤولية تردي الأوضاع. من دون أن يحرك ساكن في محيط الساسة الطرابلسيين الآخرين.

 

ومنذ قليل علم موقع" tayyar.org" أن فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني أوقف المدعو أحمد م وولده محمود م، على خليفة إطلاق النار على المحتيجن في محيط مكتب كرامي أمس، من جهة مصلحة مياه طرابلس، وعلم موقعنا أن الموقوفين يملكان شقة سكنية مقابل المصلحة، حيث حدث إطلاق النار أمس، ولم يؤكد تورط الموقوفين أو الخلفية والدوافع في إنتظار إنتهاء التحقيق معهما، لاجلاء الحقيقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout