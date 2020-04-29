ابو زيد يستهجن أعمال الشغب ويرفض التعرّض للجيش

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علّق النائب السابق أمل ابو زيد على التظاهرات التي شهدتها طرابلس وبعض المناطق اللبنانية فقال في سلسلة تغريدات " مشاهد الغضب والتعبئة ضد المصارف والممتلكات العامة والخاصة في طرابلس وبعض المناطق وما يرافقها من اعمال شغب مستهجنة واستهداف لجيشنا الغالي ، تُخرِج الحركة الاحتجاجية والمطلبية عن مسارها المحق ، ويجعلها تتخطى حقها الطبيعي بالتظاهر والتعبير عن الرأي الى إدخال البلد في نفق مجهول".

واضاف " الجيش هو ضامن الامن والاستقرار وحامي الوطن وحق التظاهر السلمي ، والتعرّض له مرفوض على الاطلاق...ودخول مندسّين على خط الاحتجاجات وإطلاقهم قنابل مولوتوف يؤدي الى اعمال عنف يسقط بنتيجتها ضحايا كما حصل مع الشاب المأسوف عليه في طرابلس ".