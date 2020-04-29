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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 نيسان 2020

29
APRIL
2020
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 البناء: حاكم المصرف يشرح اليوم مسار الأزمة ملقياً المسؤوليّة على الحكومات ومجلس النواب طرابلس تشتعل… تشييع السمان ومواجهات مع الجيش وقوى الأمن… وبيروت تلتحق الحكومة تحظى باهتمام فرنسيّ وبدعم حزب الله… ودياب: «اللاشيء» أفضل من أشياء ملطّخة

 

 


الأخبار: قلب أميركا على المصارف
هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
عدّاد «كورونا» أمام «قطوع» المغتربين

 

 

 


نداء الوطن: دياب "يستسمح" سلامة ويوسّط ابراهيم... والحكومة تعمل على "تثبيت سعر الصرف"
"ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!

 

 

 

 

الديار: هل تتجه السلطة الى اعلان حالة الطوارئ العسكرية بعد بدء الانفجار في طرابلس؟
ماذا ينتظر دياب وحكومته لاقرار اصلاحات «سيدر» والتفاوض مع «صندوق النقد» وبدء المشاريع؟
اشتعال الوضع في طرابلس ووقوع جرحى في صفوف الجيش والمتظاهرين واحراق آليات عسكرية

 

 

 

اللواء: المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
حرائق المصارف في طرابلس تشعل بيروت والمناطق.. و«هيركات» ضمني في الخطة الإقتصادية غداً

 

 

 

النهار: الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً

 

 

 

 

الجمهورية: دعم أميركي وفرنسي للاستقرار

 

 

 

 

l'orient le jour: De nouveaux violents affrontements nocturnes entre force de l'ordre et manifestants à Tripoli

 

 

 

 

the daily star: Angry protesters vandalize banks in Sidon

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