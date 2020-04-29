أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 نيسان 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إن السفارات الغربية مهتمة بتجميع معلومات عن الخريطة السياسية والأمنية في الشمال في ضوء التصعيد الذي يشهده الشارع وأن عملية تجميع ملفات عن رموز المواجهات في الشارع وحدود تأثيرها وولاءاتها تقوم بها جمعيات في المجتمع المدني مشاركة في النزول إلى الشارع لحساب هذه السفارات.



كواليس

قال دبلوماسي فرنسي إن تشاوراً جرى عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي والفرنسي جرت خلاله عملية تقييم للوضع في الشرق الأوسط ودرجة المخاطر والحاجة لمبادرات سياسية، وأن الرئيس الفرنسي لمس للمرة الأولى وجود استعداد أميركي للتجاوب مع المساعي الفرنسية للتوصل إلى نوع من التفاهمات مع إيران خارج الحديث عن شروط أميركية مسبقة.



اللواء: أسرار

همس

تهتم جهات دولية بما يرشح عن خلافات داخل «البيت الشيعي» على الرغم من تكرارات النفي، المباشر وغير المباشر..



غمز

مدير عام في وزارة خدماتية أحيل على التقاعد حكماً، ما يزال يتردّد على وزارته، ولم يعرف بأية صيغة، قانونية، أم بقوة الاستمرار!



لغز

يجري تداول سيناريوهات، وفيديوات عن مرحلة أمنية مقبلة على البلاد، وسط لجوء «ميليشيات سابقة» إلى التأهب!



نداء الوطن: خفايا

يقوم سفير دولة أوروبية بحركة مكوكية بعيداً من الأضواء من أجل مساعدة لبنان في حل ملف الطاقة لكن من دون أن تصل حركته إلى نتيجة نهائية بعد.

عُلم أنّ الأجهزة الأمنية ترصد نحو 20 شخصاً متهمين بالقيام بأعمال شغب وتضعهم في خانة "المندسين" بين المتظاهرين لغايات سياسية.

يتردد أنّ وزيرة سابقة لا تزال تقوم بدور أساسي في وزارة خدماتية، حيث أنها تطلع على الكثير من الملفات الحيوية في الوزارة قبل إحالتها إلى الوزير الحالي ليتخذ فيها القرارات.

الجمهورية: أسرار





المخاطر أكثر من الإيجابيات

لم يُحبّذ رئيس حزب بارز فكرة طرحها رئيس حزب وسطي للشراكة في الإقدام على خطوة سياسية نوعية لأن مخاطرها أكثر من إيجابياتها.

إسقاط الحكومة صعب

إعترف مسؤول سابق أمام حلقة ضيقة من أصدقائه بأن إمكانية إسقاط الحكومة صعبة جداً في هذه المرحلة.

حرب إلغاء جديدة

وجّه زعيم حزبي رسالة الى كوادره يدعوهم فيها إلى الإستعداد لمواجهة حرب إلغاء جديدة.