أوساط 8 آذار: السفيرة الأميركية تحاول الإيحاء ان من يقود بعض الحملات هي دول خليجية

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على هامش الزيارات البروتوكولية للسفيرة الاميركية دوروثي شيا الى السراي الكبير ولقائها رئيس الحكومة حسان دياب، تفيد أوساط فريق 8 آذار ان السفيرة الاميركية تحاول الايحاء لدياب وللحكومة انها ليست خلف التحريض على سقوط الحكومة وان من يقود بعض الحملات هي دول خليجية حليفة لها. وتسعى شيا الى تبرئة الساحة الاميركية من تحريك الشارع وتقول انها تؤيد المطالب المحقة للمتظاهرين مع الالتزام بالتظاهر السلمي.

هذا وأعلنت السفارة الاميركية في بيروت في بيان لها جاء فيه: «إن إحباط الشعب اللبناني من الأزمة الاقتصادية أمر مفهوم، ومطالب المحتجين محقة ولكن أعمال العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات أمر مقلق للغاية ويجب أن تتوقف».