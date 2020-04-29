الحكومة تحظى باهتمام فرنسيّ

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كان لافتاً أمس، التحرك الأميركي والفرنسي تجاه الرئيس حسان دياب، فزارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا السراي الحكومية، حيث أعربت السفيرة عن استيائها من الطابع غير السلمي الذي يطغى على المظاهرات. وقالت «شعور الشعب اللبناني بالإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية أمر يمكن تفهمه، ومطالب المحتجين مبرّرة. لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات هي مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف ونحن نشجّع السلوك السلمي وضبط النفس من قبل الجميع، وكذلك اليقظة المستمرة بشأن التباعد الاجتماعي في إطار جائحة فيروس كورونا».

وجدّدت التأكيد على وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي. كما أعلنت عن مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق الجامعة الأميركية في بيروت.

واستفسرت السفيرة الأميركية عن الخطة المالية ومتى ستقر وتطرقت الى أوضاع مواطنين أميركيين موجودين في سوريا ويريدون العودة الى بلادهم عبر لبنان.

أما وزير الخارجية الفرنسي جان–إيف لودريان فقد أجرى اتصالًا بالرئيس دياب أعرب فيه عن تأييد فرنسا برنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادَها مساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي، كذلك شدّد لودريان على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا.

يذكر أن اتصال لو دريان بالرئيس دياب ليس الأوّل. وليس بعيداً تلقى وزير المال غازي وزني اتصالاً من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي Bruno Le Maire، الذي أكد دعم فرنسا للبنان بخطته المالية والاقتصادية، مشدداً على «ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه».