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القاضية غادة عون تكشف حقيقة ادعائها على ٢١ شخصا!

28
APRIL
2020
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 اكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث ل "الوكالة الوطنية للاعلام" بعد ادعائها على 21 شخصا في ملف "الفيول المغشوس"، واصدارها اربع مذكرات توقيف غيابية في حق مدير المنشات النفطية سركيس حليس وممثل شركة zr تيدي رحمة ومدير الشركة ابراهيم الذوق وموظف آخر، كما اصدرت 14 مذكرة توقيف وجاهية في حق 14 موظفا، انها "كقاض لا تحقق على أساس الأقاويل، إنما على اساس أدلة واضحة وكافية".

وأضافت: "هذه خطوة أولى إذا توصلنا الى معطيات جديدة سنستثمرها بالتأكيد"، مشيرة الى ان "ما حصل حتى الآن بداية جيدة جدا، وثمة 21 موقوفا معظمهم من منشآت النفط. واعتقد ان قاضي التحقيق نقولا منصور سيضطر إلى إخلاء البعض منهم لإجراء الاختبارات على المواد المحملة في البواخر حتى لا تنقطع الكهرباء".

وأوضحت: "التحقيق لا يحصل بسحر ساحر. ثمة ليال وتعب ومجهود كبير قام به عناصر فرع المعلومات و400 صفحة تحقيق اولي، عدا المستندات والتقارير. وإذا توصل التحقيق إلى خيوط جديدة سنستمر، لكن اقله ليقدر احد المجهود الكبير الذي وضعناه للوصول الى هذه المرحلة". 

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