قوى الأمن الداخلـي تحذر!

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صــدر عـن المديريــة العامــة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبة العلاقـات العامـــة

مــا يلــي :

ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحترم حق التظاهر الذي يُعتبر من ركائز تقدم الدول الديموقرطية وتطورها، وهي مُلزَمة بحماية المتظاهرين السلميين. كما إن حرية التعبير حق مقدّس ومبدأ طبيعي من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وقد كفِلها الدستور اللبناني.

في هذا الإطار تدعو هذه المديرية العامة المتظاهرين إلى التحلّي بضبط النفس والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ولا سيّما في هذا الوقت الدقيق والحسّاس الذي يمر فيه وطننا لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها جميعاً.

كما تحذّرهم من مغبّة الإخلال بالأمن وتداعياته الخطيرة على المجتمع اللبناني، وتطلب منهم التعبير بحضارة ورُقي، كما اتّسمت أغلبية التظاهرات منذ بدء الاحتجاجات المطلبية بالسّلمية، وباتت حينها محط أنظار وإعجاب مختلف الشعوب.