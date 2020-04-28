مفاجأة من الطائرتين القادمتين من باريس اليوم!

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بجهد مشترك بين السفارة في فرنسا ومكتب طيران الشرق الأوسط في باريس وجمعيات مدنية لبنانية وعدد من الخيّرين، تحمل كلّ من الطائرتين القادمتين من باريس اليوم مفاجأة.



تنقل الأولى ٢٤٠ فحص PCR، قدّمها بروفسور لبناني، لصالح وزارة صحة. الفحوصات على عدد المسافرين القادمين، وتعمل البعثة على إخضاع جميع المسافرين على الرحلات القادمة، قبل إقلاعها، لفحص الPCR، بعد أن باتت الفحوصات متوفّرة في فرنسا.



تحمل الطائرة الثانية حوالي نصف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قامت بجمعها أكثر من ٢٥ جمعية لبنانية تحت إشراف الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية، أكبر الجمعيات اللبنانية في فرنسا والتي تمثّل جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي في فرنسا، لصالح مستشفى بيروت الحكومي لمؤازرة جهود القيمين عليه في حربهم ضدّ وباء الكورونا.