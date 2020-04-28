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وصول 83 لبنانيا من لارنكا

28
APRIL
2020
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بدأ ركاب طائرة شركة طيران الشرق الاوسط، التي وصلت ظهر الثلثاء من لارنكا الى مطار رفيق الحريري الدولي، بالتوجه الى القاعات المخصصة لهم لإجراء الفحوص المعتمدة لدى وصول الرعايا اللبنانيين القادمين من الخارج. وقد اتخذت كافة التدابير الوقائية واللوجستية لاتمام عملية الوصول من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار بمتابعة من قبل سرية قوى الأمن الداخلي وجهاز الامن والأمن العام في المطار، باشراف قائد السرية في المطار العقيد علي طه.


ويبلغ عدد ركاب الطائرة 83 مواطنا، أجرى 65 منهم فحص PCR قبل مجيئهم الى لبنان، وقد تم التدقيق في بياناتهم وغادروا بعدها المطار ضمن التدابير الموضوعة. فيما يخضع باقي الركاب للفحوص على ان يتم نقلهم بواسطة الباصات الموجودة خارج المطار الى الفنادق المخصصة لهم ريثما تظهر نتائج الفحوص.

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