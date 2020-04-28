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الصراف: ليس لدينا اي شيء لنخفيه فليفتشوا كما يريدون

28
APRIL
2020
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حل وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف ضيفاً على برنامج حوار اليوم عبر شاشة الـOTV واليكم أبرز المواقف التي أدلى بها:
 
- اعايد اللبنانيين بشهر رمضان المبارك
- من انضف المؤسسات التي تعاملت معها خلال مهامي هي مؤسسة الجيش وممنوع المس به لانها هيبة الدولة
- حرق المصارف لن يرد الاموال المهربة او المسروقة والحكومة تكسر الخطوط الحمر من الاتصالات الى الصيارفة الى الامن
- المطلوب الشفافية التامة  من اجل اظهار الحقيقة ورفع السرية المصرفية واجب 
- لا لذبح الوطن من أجل اقلية وهناك احزاب سياسية في الشارع وتدخل سفارات ومال واحزاب وطوائف وميليشيات (تنظيم  وتحضيرات...)   والهدف ضرب الدولة وتركيب نظام كما يريدون ،   النهج السياسي  عمره ٣٠ سنة ويريدون تركيب منظومة ليكملوا تحكمهم بالبلد
- الرهينة اليوم هو الفقير والعسكري و اتساءل هل جماهير الاحزاب تتظاهر من اجل قناعة او هناك ما يسيرها؟؟
و دون شك هناك محازب جائع لكنه ما زال يتكل على  حزبه .
- يجب ان نقنع المواطن وليس تجويعه وشراءه واول الطريق الثورة كان لديها مطالب محقة ولكن كلا ليس كلكن يعني كلكن،  وانا درست كل بنود مجلس الوزراء منذ سنة ٢٠٠٠حتى اليوم واؤكد انه ليس يوجد ملف واحد على شخص اسمه جبران باسيل
- احيي التيار الوطني الحر ورئيسه ونحن ليس لدينا اي شيء لنخفيه فليفتشوا كما يريدون
-  يجب توزيع تحمل الخسارة على الذي يثبت انه سرق والذي استفاد   والخطر ان هناك من يريد بيع اصول الدولة ليشتريها هو او يؤمن من يشتريها
- لو لم يكن لدينا نفط هل كانت اسرائيل لتعرقل؟؟؟  كيف يمكن اقناع totalان تبحث عن النفط ان لم يكن هناك نفط فهي التي تدفع كلفة استكشاف النفط؟؟
-لا يمكن القول ان الاموال سترجع غدا ولكن يمكن القول اننا سنفعل لترجع.
- يوجد المسؤول ويوجد المذنب.. التحقيق يحدد من هو المذنب...اما المسؤول فهو مسؤول عن المذنب.
 المسؤولية على رياض سلامة ورئيس الحكومة يحق له اقالته ان لم يكن ينفذ المطلوب 
-  ما فعلته الدولة اللبنانية بالنسبة لكورونا هو جيد . ولكن يجب عدم التراخي
-  في لبنان هناك اشخاص لديهم مليارات الدولارات وهم تعاطوا الشأن العالم وشاركوا في الحكم ؛ كيف يمكن اقناع المواطن ان هذا  طبيعي؟؟؟؟
- الرؤية الاقتصادية : تشخيص المشاكل المالية مُنع من المنظومة الموجودة  ولم يكن هناك اعتراف بالمشكلة لانه كان هناك من يطمئن ان كل شي بخير،
- غلاء الاسعار هو بسبب الخوف انه في المستقبل لن يستطيع تأمين لقمة عيشه بسبب غلاء الدولار
- يجب طمأنطة المزارع والصناعي والوقوف بجانبهم  لتخطي الأزمة
- لا يحق تأخير معاشات الموظفين حتى ساعة واحدة لاسترداد بعض ثقة المواطن والمطلوب ارجاع  تفعيل عجلة المؤسسات 
- السيادة المالية في النقد في لبنان خاطئة، يجب تقوية الليرة عبر دعم وتشجيع  الزراعة والصناعة والانتاج المحلي  
- هناك سفارات تدفع المعاشات بالدولار cashوليس عبر المصارف ، ويجب الاعتماد على  التعامل المصرفي  
- المصارف فقدت الثقة لان اصحابها اشتركت باخفاء الاموال و بالنسبة  لاخراج الاموال من لبنان يجب وضع شرط عدم اخراج الاموال الا لبعض الحالات وتحديدها كالاستيراد ...
- المؤسسات الصغرى هي من تدعم الدولة لانها هي من تدفع الضرائب  ، ونتيجة الازمة هؤلاء هم اكثر من تضرروا ولذلك يجب دعم هذه المؤسسات .
- عدم استعمال الضريبة كمورد بل كمحفز ، مثلا يجب رفع الضريبة على الكماليات
- اؤيد خطوة الحكومة في حفظ ودائع ال٩٨ % من اللبنانيين والخائفون من المحاسبة  هم الذين يحركون الشارع
- نعم هناك أمل و يجب اجبار السياسيين على قول الحقيقة
 
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