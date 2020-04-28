يمكن أن يفوز شخص من لبنان هذا الثلاثاء بالجائزة الكبرى ليانصيبMega Millions الأميركي والتي تبلغ 186 مليون دولار

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قد تكون سمعت أن ألعاب اليانصيب الأميركية مثل Powerball وMega Millions تقدم الجوائز الكبرى الأضخم في العالم، وأن يانصيب Mega Millions يحمل لقب الجائزة الكبرى لعام 2018 التي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار! بالنسبة إلى الكثيرين ممن يعيشون خارج الولايات المتحدة الأميركية، شكلت المشاركة في يانصيب أميركي مجرد حلم. ولكن، نبشرك الآن بأنك تستطيع المشاركة عبر الإنترنت! فموقع TheLotter الإلكتروني يوفر للاعبين من كل أنحاء العالم منصةً آمنة ومنظمة للمشاركة في ألعاب اليانصيب العالمية الرائدة.

يقدم يانصيب Mega Millions الأميركي الجائزة الكبرى الأضخم في العالم: 186 مليون دولار. هذا المبلغ الضخم، والذي سيكون من نصيب أحدهم عقب سحب ليلة الثلاثاء، لفت انتباه هواة اليانصيب في كل أنحاء العالم، والمثير للدهشة أن الفائز به يمكن أن يكون شخصًا من لبنان.

قد تتذكر الرقم القياسي العالمي الذي سجله يانصيب Mega Millions في أكتوبر 2018، عندما فاز شخص محظوظ واحد بالجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار. الجائزة الراهنة لم تسجل أرقامًا قياسية بعد، لكنّ الفوز بجائزة قدرها 186 مليون دولار سيغير حياتك حتمًا!

لست في حاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحظى بفرصة الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى، إذ يمكنك المشاركة في لعبة اليانصيب هذه عبر شراء تذاكر Mega Millions الرسمية من موقع TheLotter.com الإلكتروني.

إليك طريقة الفوز بـ186 مليون دولار أميركي من لبنان:

1- إفتح حسابًا على موقع theLotter.com، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

2- اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 50 لعبة يانصيب متوافرة على الموقع.

3- إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك، أو إلجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يقدّمه إليك الكومبيوتر.

4- حدِّد عدد الشبكات التي تريد أن تلعبها، أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبين Lottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.

5- قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

كيف يعمل موقع theLotter.com؟

موقع theLotter.com هو خدمة لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. إنه يلجأ إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة الأميركية لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه من كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسومًا ضئيلة على أسعار التذاكر لتغطية كلفة هذه الخدمة، ويتم تحميل نسخة عن التذكرة في حساب العميل قبل السحب، وكذلك يتلقى رسالة عبر بريده الإلكتروني لتأكيد عملية الشراء، بما يتيح له الاطمئنان إلى امتلاكه التام للتذكرة.

ماذا يحصل عندما تفوز؟

عندما تفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب عبر موقع TheLotter.com، تحصل على المبلغ بالكامل! لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الفائزة، وتُحوَّل الأموال التي فزت بها إلى حسابك الآمن الخاص، فيمكنك سحبها في أي وقت. ولكن، إذا ربحت جائزة اليانصيب الكبرى، فقد تحتاج إلى السفر لزيارة مكاتب لعبة اليانصيب واستلام المبلغ بنفسك. في هذه الحال، سيضع موقع TheLotter.com في تصرفك محاميًا ليساعدك مجانًا في عملية تحصيل الأموال.

على مر السنين، دفع TheLotter.com أكثر من 98 مليون دولار أميركي من الجوائز لأكثر من 5 ملايين رابح حول العالم. من أكبر الفائزين عبر الموقع امرأة من باناما فازت بـ30 مليون دولار في جائزة Florida Lotto، ورجل من العراق فاز بـ6.4 مليون دولار في جائزةOregon Megabucks الكبرى.

يمكن الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى في أي وقت، وسيجري السحب المقبل قريبًا. من الممكن أيضًا أن يكون الفائز بجائزة اليانصيب الكبرى التالية مقيمًا في لبنان!

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في يانصيب Mega Millions عبر الإنترنت من لبنان، يرجى زيارة TheLotter.com.