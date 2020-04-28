قتيل وجريح اثر إشكال في تعلبايا

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام ” عن سقوط قتيل وجريح في إشكال في تعلبايا (الطريق التحتاني) ليلا.

وفي التفاصيل أن إشكالا وقع بين كل من (م. ت) على متن بيك اب لون اسود و(خ. ع) من جهة اخرى، حيث اقدم (خ. ع) على محاولة نزع هاتف (م. ت) من يده بالقوة فتدخل اشخاص من آل (ت) وآل (ز) على متن ثلاث سيارات لفض الاشكال، الا ان (خ.ع) اقدم على اطلاق النار فأصاب كل من (ر. ز) برصاصة في خاصرته ونقل الى مستشفى شتوره حيث تلقى العلاج واصابته طفيفة، و (ع. ح. ز) حيث اصيب برصاصة في رأسه اردته على الفور ونقل الى مستشفى شتوره.

وعلى الفور حضرت عناصر الاجهزة الامنية وبوشرت التحقيقات.