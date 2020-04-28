عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2020

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الأخبار: أسعار الاسـتهلاك: الأسوأ لم يأتِ بعد

رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟



عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!





نداء الوطن: تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"

إلى الشارع..."الجولة الأخيرة"!

البناء: الحكومة لاسترداد الأموال المهرّبة… واسترداد قطاع الاتصالات… وقرارات قضائيّة سلامة يطلّ غداً عشيّة إطلاق منصة تسعير الدولار… وبعد لقاء دياب انفلات الشارع في طرابلس وحرق آلية للجيش… وقطع طرقات سياسيّ





اللواء: المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي

«قرارات السراي» تستنفر رؤساء الحكومات.. وسلامة يرد غد



النهار: شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع



الديار: «الشارع» يتحرك سياسيا وعلى وقع الانهيار المالي والدولار «بخمسة اسعار»

جلسة حكومية «نارية»... التحويلات المالية على «الطاولة» مجددا «والحاكم» يطل غدا

الحريري يتهم عون «بالانقلاب» على اتفاق الطائف: يستغل «ضعف» دياب

الجمهورية: التصعيد مفتوح وسبل الانقاذ مقفلة



the daily star: Lebanon's economy protests turn violent



l'orient le jour: Véhicules en feu, banques détruites, des blessés : nuit tendue à Tripoli