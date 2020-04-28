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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2020

28
APRIL
2020
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البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قالت مصادر متابعة للملف المالي والتجاذب بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان إن حلحلة العلاقة بين الرئيس حسان دياب والحاكم رياض سلامة تمّت برعاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بوضع قواعد تعامل تراعي الإطار القانوني للعلاقة واستقلالية المصرف من جهة ومكانة الملف المالي ومخاطره كمسؤوليّة حكوميّة أولى من جهة أخرى.

 

كواليس

أشارت مصادر عراقية إلى أن كل الكلام عن اتجاه أميركي لفرض عقوبات على العراق إذا واصل استيراد الكهرباء والغاز من إيران سقط أمس، مع صدور القرار الأميركي الرسمي بتمديد الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات الأميركية لقاء استيراده للكهرباء والغاز من إيران، ما يعني أن الاتجاه للتصعيد غير وارد رغم كثرة المبشّرين به.

 

 


اللواء: أسرار

همس
يشكو سفراء لبنانيون في دول يرغب اللبنانيون الذين يعيشون فيها بالعودة هرباً من الكورونا دون جدوى!


غمز
تتفاقم الأسئلة في أوساط جهة سياسية مع ما يظهر من عجز عن إمتناع الجمهور بالمواقف المعلنة..


لغز
بعث رئيس تيّار حاكم بموفدين الى عواصم الشركات المعنية باستخراج النفط والغاز من الآبار اللبنانية، على متن طائرات خاصة، دون التمكن من الاجتماع مع أي ممثل من الشركات..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

سمع وزير سيادي خلال استقباله مسؤولاً أممياً تحذيراً صريحاً من أن عدم الإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يضع لبنان على مفترق بالغ الخطورة، كما ركّز المسؤول في حديثه على وجوب التنبه إلى التداعيات الحاصلة على القرار 1701 والتقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة.

 

قررت بلدية جنوبية رفع دعاوى قضائية على كل من يتطاول عليها ويتّهمها بالتمييز في تقديم المعونات الإغاثية في زمن "كورونا".

 

يتردد أن قوى سياسية أجلت توزيع مساعداتها في بعض المناطق إلى ما بعد شهر رمضان على اعتبار أنّ جمعيات خيرية تتولى حالياً توزيع المساعدات.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تخفيف تدابير التعبئة

تدخلت مجموعة من أصحاب الأعمال لدى المعنيين بخطط تخفيف تدابير التعبئة العامة في بعض القطاعات ونالت ما أرادته من التدابير لتسهيل أعمالهم.

 

رأي مرجعية روحية

لم تغيّر سلسلة المداخلات التي لجأ اليها مسؤولون من رأي مرجعية روحية من ملف طارىء ما اضطره الى تجديد موقفه بلهجة واضحة لا تحتمل أي تأويل.

 

البلوك 4

يعتقد البعض أن حظوظ لبنان في التفاوض مع البنك الدولي كانت ستكون أفضل بكثير لو تبيّن أن البئر الذي حفرته الشركة الفرنسية في البلوك 4 يحتوي على الكثير من الغاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

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