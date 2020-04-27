التيار الوطني الحر في كولكو كندا ينشأ خلية أزمة للتواصل مع اللبنانيين‎

نظراً للظروف الراهنة جرّاء التّداعيات المترتبة عن وباء كورونا ، قامت هيئة التّيّار الوطني الحرّ كولكو مونتريال ، بإنشاء خليّة أزمة للتّواصل مع أبناء الجالية اللّبنانيّة لمساعدتهم على تخطّي هذه المحنة .

ومن أبرز الخدمات التي أنشأتها الهيئة :

_وضع أرقام هواتف متخصّصة في المجال الصّحّي ، في حال الشّعور بالمرض .

_تسليط الضّوء على كيفيّة الحصول على السّلّة الغذائيّة ، خصوصاً للعائلات المحتاجة .

_وضع عناوين للمواقع الإلكترونيّة التي تحتوي على استمارات يتمّ تعبئتها للحصول على مساعدات ماليّة مقدّمة من الحكومة الكنديّة ، للأشخاص والمؤسسات التي تضرّرت من جرّاء أزمة كورونا .

أخيراً ، تتمنّى هيئة التيّار الحرّ كولكو مونتريال ، السّلامة والصّحّة للجميع .

نحن هنا من أجلك .