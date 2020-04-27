التيار الوطني الحر في كولكو كندا ينشأ خلية أزمة للتواصل مع اللبنانيين‎

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نظراً للظروف الراهنة جرّاء التّداعيات المترتبة عن وباء كورونا ، قامت هيئة التّيّار الوطني الحرّ كولكو مونتريال ، بإنشاء خليّة أزمة للتّواصل مع أبناء الجالية اللّبنانيّة لمساعدتهم على تخطّي هذه المحنة .
ومن أبرز الخدمات التي أنشأتها الهيئة :
_وضع أرقام هواتف متخصّصة في المجال الصّحّي ، في حال الشّعور بالمرض .
_تسليط الضّوء على كيفيّة الحصول على السّلّة الغذائيّة ، خصوصاً للعائلات المحتاجة .
_وضع عناوين للمواقع الإلكترونيّة التي تحتوي على استمارات يتمّ تعبئتها للحصول على مساعدات ماليّة مقدّمة من الحكومة الكنديّة ، للأشخاص والمؤسسات التي تضرّرت من جرّاء أزمة كورونا .
أخيراً ، تتمنّى هيئة التيّار الحرّ كولكو مونتريال ، السّلامة والصّحّة للجميع .
نحن هنا من أجلك .