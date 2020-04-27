رقم واتساب لوزارة الاقتصاد والتجارة بخدمتكم!

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اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عن بدء العمل بخط Whatsapp بدءاً من صباح الغد يوم الثلاثاء لتلقي الشكاوى من المستهلكين على مدار الساعة على الرقم التالي: 70909022

وتابع الوزير نعمه قائلاً: أنا دائماً على السمع، والهدف من اطلاق رقم الواتساب هو ليكون كل مواطن مراقب بطريقة سهلة وسريعة.

وأضاف: نطلب من كل المواطنين اخذ صورة للبضائع مع السعر وارسال اسم وعنوان المحل على الرقم. وبدوري أؤكد اننا سنلاحق كل الشكاوى ولن نتهاون مع المخالفين.

وختم قائلاً: بتضامننا نستطيع ردع التجار المخالفين الذين يحاولون استغلال وجع المواطن.

#شكوىمنالمستهلكللوزير #صوّروتشّكى