بلدية برجا: لا إصابات جديدة وحالات الشفاء 14

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أكد التقرير 34 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفايروس كورونا للفترة: من الساعة 8 مساء 26/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 27/04/2020 "أنه لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وان عدد حالات الشفاء 14، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبرياً 3 حالات، وان حالات الوفاة واحدة حتى الساعة".

وأشار التقرير الى "ان اللجنة تنتظر نتيجة فحص 3 حالات المتبقية، والتي سيتم إعادة الفحص لها غدا".

وأوضح التقرير "ان اللجنة تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع."