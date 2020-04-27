جمعية المصارف تناشد المعنيين لملاحقة المعتدين على فروعها!

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أعربت جمعية مصارف لبنان في ختام اجتماع مجلس إدارتها ظهر اليوم، عن إدانتها الشديدة واستنكارها لشتّى أنواع الإعتداءات ، وبخاصة لعمليات التفجير والتخريب التي تعرّضت لها فروع بعض المصارف يوم أمس في عدد من المناطق اللبنانية، وما رافقها من تهديدات شخصيّة طاولت بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف، معتبرةً أنه ليس من شأن هذه الأعمال الإجرامية المُدانة والمهدّدة للاستقرار الأمني ولسلامة موظفي القطاع أن تسهم أو تعجّل في حلّ المشاكل المالية والنقدية التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة الصعبة ، ولا سيّما تمكين المصارف من استئناف عملها الطبيعي وتلبية حاجات زبائنها. وتناشد الجمعية السلطات المختصّة ملاحقة المعتدين على المصارف ومرتكبي هذه الأعمال الجرمية وإحالتهم على القضاء لكي يُنزل بهم العقوبات التي يستحقونها.