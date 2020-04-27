أمن الدولة: توقيف لبناني بعد تحريضه على استخدام السلاح ضد القوى الأمنية

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:



"أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لاشارة القضاء، اللبناني (خ.ب) بعد نشره رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يحرّض فيها على استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تحريض طائفي، وبتفتيش منزله في محلة الكسليك تم العثور على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وذخائر عائدة لكل منها واجهزة اتصال. تم إيداعه مع المضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته.



إن الدستور اللبناني كفل حرية التعبير والتظاهر، غير أن التحريض والإعتداء على الجيش والقوى الأمنية والتحريض الطائفي والمذهبي، كل ذلك يرتّب على صاحبه مسؤولية جزائية وفقا للمواد ٢٩٥ ٢٩٦ ٣١٧ ٣٨٣ و ٣٨٦ من قانون العقوبات وغيرها، وتؤكّد المديرية العامة لأمن الدولة أنها لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتوجيهات كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومعاونتها حفاظاً على أمن مجتمعنا ووطننا".