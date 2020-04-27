صرخة من النائب ابي رميا الى زملائه "الاوادم"

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صرخة نائب مواطن



ان لم يتحالف الاوادم مع بعضهم بعضاً فنحن نتجه الى المجهول حتماً.



زملائي النواب، انتم على يقين اننا نعيش في مرحلة مفصلية على المستوى الدولي، فالعالم يتغير بسرعة سياسيا والعاصفة الاقتصادية تهز عروش الدول العظمى ولن تستثني احداً؛ وانتم على دراية ايضاً بمدى مصيرية المرحلة التي نمرّ بها على المستوى الوطني ان كان على الصعيد السياسي او على الصعيد الاقتصادي ومدى ثقل الهمّ المعيشي الذي يرهق كاهل اللبنانيين، حتى تحول تأمين "الحصص الغذائية" للعائلات اللبنانية هاجسنا الاكبر وهمنا الاول عند اطلالة كل يوم.



زملائي، لقد خضنا في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في الكثير من النقاشات المفيدة حول إقتراحات قوانين تعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والهدر ونهب المال العام. وكل النواب "الاوادم" الذين يعرفون بعضهم بعضاً وهم موجودون في مختلف الكتل النيابية أعطوا افضل ما لديهم من ملاحظات وافكار على اقتراحات القوانين وكلهم أمل في ان "تتسكر حنفية الفساد ويتحاسب الفاسدين بقا".



زملائي، أنتم تعلمون ان الفساد الذي نخر عظام الدولة واهرى هيكلها وأفقر اللبنانيين وحرمهم ابسط حقوقهم بالعيش الكريم إنما هو نتيجة تراكم سياسات مالية واقتصادية خاطئة على مدى عقود جعلت من الاقتصاد اللبناني اقتصاداً ريعياً زبائنياً ركيكاً وليس اقتصادا قويا منتجا يشكّل دعامة الوطن وركيزته.



وانتم تعلمون ايضا ان الفساد بنيوي بحيث اصبح اخطبوطاً يتألف من رجال اعمال وسياسيين وموظفين وقضاة واعلاميين، وانه منظومة كاملة لا بل هو "الدولة العميقة" التي تتكامل وتحمي نفسها عند اي مسّ بمصالحها وتبدأ ببث سمومها الطائفية والسياسية عملا بمبدأ "غطيني لغطيك".

لقد اطلق اللبنانيون من مختلف توجهاتهم في 17 تشرين صفارة "القرف" في وجه هذه المنظومة التي بنت نفسها وترعرعت وكبرت على مدى عقود والتي دمرت بلدهم واحلامهم بحيث اصبح حلم الشاب اللبناني فيزة هجرة من بلده الى بلد اخر ليشعر بانتمائه الى وطن يحميه وليبني مستقبله فيه.



زملائي، العقد العادي لمجلس النواب ينتهي في 15 ايار، ما يعني انه امامنا 3 اسابيع لكي نحقق انجازاً تشريعياً تاريخياً عبر اقرار القوانين المنتظرة في موضوع بناء دولة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وهي: "استقلالية القضاء"، "رفع الحصانات" ،"رفع السرية المصرفية "، استرداد الاموال المنهوبة"، "كشف الحسابات والاملاك"...



ان اقرار هذه القوانين امر جيد ولكنه غير كاف اذ علينا مساءلة ومحاسبة الحكومة للعب دورنا الرقابي كما وعلينا السهر على قيام القضاء بمهامه بسرعة واستقلالية وجرأة.



اللبنانيون سئموا الانجازات "بالقطارة" وتعبوا من كثرة الكلام والتحاليل والشعارات وهم بحاجة الى رؤية افعال وانجازات فعلية لكي يستعيدوا الامل بوطنهم وبالحياة فيه. فإما ان نقوم باقرار سلة القوانين الانقاذية هذه او فليعترف المجلس بانه عقيم سياسيا وان البعض متواطىء ضد مصلحة ناخبيه.



زملائي "النواب الاوادم"، امامنا معركة لا يمكن ان ننهزم بها. فإما ننتصر باقرار المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد ونكون قد ادينا واجبنا الوطني امام انفسنا وامام اللبنانيين. وإما نحن "الاوادم" سنكون مع باقي "الاوادم" من اللبنانيين ضحايا الاجندات والمصالح الخاصة لزعماء "الدولة العميقة" ونكون خسرنا حلمنا ببناء الدولة واستعادة الوطن.



لقد سئمنا من الكلام ولن نقبل لمن سرق احلامنا، ونحن شباب، فهجرنا خارج بلدنا واضعنا سنوات عمرنا في الغربة، بان يسرق ايضاً حلم اولادنا، وشباب لبنان، ويضيع عليهم حقهم بالحياة الكريمة في وطنهم... وللحديث تتمة.



سيمون ابي رميا

مواطن، مناضل، نائب