إجتماعات هامّة في قصر بعبدا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم الإثنين في قصر بعبدا، رئيس الحكومة حسان دياب.

والتقى الرئيس عون بحضور دياب، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، ورئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وبحث معهم في الاوضاع الادارية والوظيفية والمالية في الادارات والمؤسسات العامة وسبل مكافحة الفساد.



كما وترأس الرئيس عون اجتماعاً وزارياً - ادارياً بحضور رئيس الحكومة والوزير السابق سليم جريصاتي، وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات الرقابة خُصّص للبحث في الاوضاع الادارية والوظيفية والمالية في الادارات والمؤسسات العامة وسبل مكافحة الفساد.