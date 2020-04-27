إلقاء قنبلة ليلا في طرابلس ومولوتوف على صراف آلي وتحطيم واجهة مصرف في الميناء

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، أن مجهولين ألقوا ليلا، قنبلة في مجرى نهر أبو علي ترددت أصداؤها في أرجاء المدينة.

وأقدم آخرون على تحطيم واجهات مصرف "بيبلوس" في الميناء، وفروا إلى جهة مجهولة. ورمى مقنعون قنبلة حارقة "مولوتوف" على الصراف الآلي التابع لمصرف "BBAC" في طرابلس، وبنك لبنان والمهجر، وقامت عناصر الدفاع المدني بإخماد الحريق.

وكانت انطلقت ليلا مسيرة من ساحة النور في طرابلس وجابت شوارع المدينة، إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وعلى الوضع المعيشي المتردي.

وقطع عدد من المحتجين الطريق العام إلى جانب سنترال الميناء، والطريق الدولية مقابل فندق "الكوليتي - ان" ومسارب مستديرة المرج في الميناء، كما جابت شوارع المدينة مسيرات سيارة، رغم حظر التجول المعمول به والتعبئة العامة، وقامت عناصر الجيش بفتح الطرق بعد منتصف الليل.