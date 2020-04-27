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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 نيسان 2020

27
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 الأخبار: حزب المصرف يهدّد الاستقرار

التنقيب عن الغاز: إلى اللقاء في البلوك ٩

 

 

 

الديار: «سيد بكركي» يدخل على الخط ويدافع عن حاكم مصرف لبنان:
لبنان ليس ديكتاتورية ولا توتاليتارية ولا مكان للأحكام المبرمة
المستقبل لباسيل: لست مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة

 

 

 

نداء الوطن: جنبلاط يواجه "حرب الإلغاء"... وباسيل مطالَب بإعادة "مليارات الكهرباء"
بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي!

 

 

 

البناء: غداً تبدأ خطة العودة ـ 2…وخطة التخفيف التدريجيّ للإغلاق… ودولار «المصرف» 3200 الراعي يهاجم دياب دفاعاً عن سلامة… وجنبلاط يتّهم حزب الله وعون بالانقلاب بري يُمسِك العصا من الوسط… وحزب الله يراقب… وقطع الطرقات يتوسّع

 

 

 


اللواء: مصير سلامة يشطر لبنان.. وجنبلاط ينأى عن حلف لإسقاط عون
إستعادة الأموال ومكافحة الفساد أمام الحكومة غداً .. والمركزي يلزم الصرافين: 3200 للدولار

 

 

 


الجمهورية: تصعيد عنيف بين الحكومة ومعارضيها

نار الشارع تهدد الحكومة

 

 

 

 

the daily star:  Protests erupt in Lebanon despite lockdown

 

 

 


l'orient le jour: Crise économique : plusieurs routes coupées par des protestataires à travers le Liban

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