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أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أنه "ليس هناك من مشروع لتشكيل حلف ثلاثي او رباعي، لكن من هم هؤلاء من الذين يصنفون الناس اليوم؟".

وفي حديثٍ إلى العربية، قال جنبلاط: "ليتذكر التيار الوطني الحر انه كان ميليشيا، وبعد الإنسحاب السوري عادوا وحكموا ولبنان اليوم فاقد للسياسة لا يسيطر على حدوده ومطاره".





ولفت إلى أن "رئيس الحكومة حسان دياب لا شيئ بل الحلف الثنائي التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله يبنون لبنان الجديد، وقد يكون ولاية ايرانية او سورية وسنقاوم هذا المشروع".

وأشار جنبلاط إلى أننا "نستطيع ان نعيد لبنان لأن الدولة غنية لكن منهوبة وممتلكاتها كثيرة والحل اليوم بمحاورة صندوق النقد، لكن حزب الله يريد تأميم لبنان على طريقته".





وأضاف، "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطأ لكن ليس هو المسؤول عن 50 مليار دولار هدر بالكهرباء، فالسلطة وتحديدا التيار الوطني الحر فرض عليه هذه الفاتورة وحسان دياب لا يجرؤ على المس بملف الكهرباء".

وأكد رئيس الحزب الإشتراكي، أننا "سنقول لا لمحاولات حزب الله إلغائنا، وتطبيق مثال سوريا والعراق وإيران في لبنان".

كما دعا مناصري حزب التقدمي الاشتراكي الى التظاهر لانهم من الناس الذين يعانون من تداعيات الانهيار الاقتصادي الحاصل.